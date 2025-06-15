İran’la İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN MİSİLLEMESİ

İsrail, İran’a yönelik dün başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısı ile birlikte, İran’ın karşılık verme girişimi aralıklarla gece boyunca devam etti. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 320 kişi de yaralandı.

İRAN’IN SAVAŞA CEVABI

İran, İsrail’e “Gerçek Vaat 3” adı altında bir saldırı başlattı. Bu saldırı esnasında droneların yanı sıra yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara yol açtı. Tüm bu saldırılar sırasında, gece boyunca aralıklarla karşılıklı çatışmalar da sürdü.

NÜKLEER TESİSLER ÜZERİNDEKİ HEDEF

Gece yarısı, İsrail güçleri İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını hedef aldı ve bölgede yangınlar çıktı. Ayrıca, İsrail, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerine de saldırılar düzenledi. İran, bu tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntının meydana geldiğini duyurdu. Tel Aviv’de, gece boyunca siren sesleri dinmedi.