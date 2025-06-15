İran’la Olan Gerilim Düğünü İptal Etti

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ARTARKEN TANSİYON YÜKSELDİ

İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki tansiyonu aniden yükseltti. İran’ın bu duruma karşın gerçekleştireceği olası misilleme, Orta Doğu’da kırmızı alarm durumunu gündeme getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın tehditlerine karşı sert açıklamalarda bulundu.

KATZ’DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

İran’ın dini lideri Hamaney’i tehdit eden Katz, “Saldırı devam ederse Tahran yanacak” ifadesini kullandı. Tel Aviv’de gerilim devam ederken, İsrail basını, “İran’ın bu gece saldırabileceği” yorumunda bulundu.

DÜĞÜN TÖRENİ İPTAL OLDU

Yerli basında çıkan haberlere göre, Avner Netanyahu ve nişanlısının daha önce belirlediği düğün tarihi 16 Haziran olarak kaydedilmişti. Ancak, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle bu düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

KAMUOYUNDAN TEPKİLER YAŞANDI

Avner’in daha önce 16 Haziran’da düğün tarihi alması, İsrail kamuoyunun bir kesiminde olumsuz tepkilere yol açmıştı. Kamuoyunda, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu’nun oğluna düğün düzenlemesi eleştirilmişti.