İran Lideri Hamaney’den İsrail’e Mesaj

İSRAİL’İN ŞİDDETLİ SALDIRILARI

İsrail, dün gece İran’ın Tahran da dahil olmak üzere 6 kente yoğun saldırılar gerçekleştirdi. İsrail’in bu saldırısına İran, füzelerle yanıt verdi. Hamaney’in X hesabında paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine de yer verildi.

ÇATIŞMALARIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırılarla başlayan bu çatışma, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarla devam etti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran’daki toplam sivil kaybın 78 olarak açıklandığı belirtildi. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 41 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Olayların ardından Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i kınadı.