İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan Çarpıcı Açıklamalar

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin yetkilileri tarafından ABD-İsrail saldırılarına karşı yapılan açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformundan paylaşımlar yapan Kalibaf, saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Hamaney, Ali Laricani ve Muhammed Pakpur gibi isimlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin “İran’ın içinden çıkacağını” ifade etti. Kalibaf, “Bu bir abartı değil, bakın bir devrim daha gerçekleşti ve sokak sokak fethetti” diyerek, “İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak. Fırtına!” sözlerini kullandı.

ÇATIŞMADA YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI

ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösteren Kalibaf, rejime karşı olan grupların sokakta yapmış olduğu çağrılara dikkat çekerek, “İran halkı düşmanın tüm planlarını boşa çıkardı. İran halkına karşı öfkeli ve umutsuz olan düşman, sahadaki yenilgilerini gizlemek için altyapılara saldırıyor” şeklinde konuştu.

HAFİF BİR YENİLİK GÖZLEMLENİYOR

Söz konusu saldırıların yaratacağı sonuçların üzerinde duran Kalibaf, bu tutumun karşı taraf için büyük zararlar doğurabileceğine işaret ederek, “Ancak bu, onlar açısından adeta bir intihar anlamına geliyor. Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.