İran Medyası: Genelkurmay Başkanı Bakıri Öldü

SALDIRILARIN DETAYLARI

İran devlet televizyonu, ülkenin en üst düzey askeri yetkililerinden olan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu saldırılar, İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehirdeki askeri ve nükleer tesisleri hedef alarak düzenlendi. Yarı resmi medya organlarının da aktardığı bilgilere göre, İsrail’in gece boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, İran’ın nükleer tesisleri ile balistik füze üretim merkezlerini vurdu.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılarda 200’den fazla savaş uçağının kullanıldığını ve aralarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu üst düzey askeri liderlerin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve diğer önemli isimlerin de hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu, İsrail’in Bakıri’ye yönelik bir saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda Bakıri’nin yaşamını yitirdiğini belirtti.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da büyük patlama sesleri duyuldu ve bu seslerin özellikle şehrin doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiği aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu’na açıklama yapan bir yetkili, saldırıların İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir alana yönelik olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu ise sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı. Salvo ile birlikte, İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı ve İsrail Ordusu’nun açıklaması acil durum uyarısı olarak tüm cep telefonlarına iletildi. İsrail Savunma Bakanı, ‘önleyici saldırılar’ sonucunda İran’da olası bir misillemeye karşılık olarak ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İSRAİL’İN HEDEFİ

İsrail Ordusu (IDF), düzenlenen saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını ifade etti.