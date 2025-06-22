İran, Olası Misilleme Senaryolarını Tartışıyor

İRAN’IN MİSİLLEMESİ VE ABD’NİN TEPKİSİ

ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının ardından, İran’ın verilecek misilleme konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı. Savaşın genişleyip genişlemeyeceği ya da sona mı ereceği sorusunun cevabı tamamen İran’ın yapacağı hamlelere bağlı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD’nin rejim değişikliği istemediğini duyurmasının ardından, İran’ın muhtemel misillemesinin sınırlı kalabileceği yorumunu yaptı. İran Devrim Muhafızları ise “Washington barışçıl teṡslere saldırarak kendini doğrudan ‘saldırganlığın ön cephesine’ yerleştirdi” şeklinde bir açıklama yaptı.

ORTADOĞU’DAKİ ABD ÜSLERİ TEHLİKE ALTINDA

BBC, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri personelinin, vatandaşlarının ve işyerlerinin potansiyel hedefler haline geldiğini belirtti. Bölgede, büyük kalıcı üsler ve daha küçük ileri konuşlanma yerleri dahil olmak üzere 20’ye yakın noktada, 40 bin ila 50 bin ABD askeri bulunuyor. Bu üslerin çoğu, İran’ın balistik füzelerinin menzilinde yer alıyor.

İRAN’IN SALDIRILARI İÇİN STRATEJİLERİ

İngiliz Daily Telegraph, İran’ın saldırı listesinde Irak ve Suriye’deki üslerin öncelikli olarak yer aldığını aktardı. Olabilecek saldırılarda Amerikan askerlerinin, dakikalar içinde hazırlık yapmak zorunda kalabileceklerine dikkat çekildi. Ayrıca, İran’ın bölgedeki vekil güçlerini devreye sokma olasılığı üzerinde de duruluyor. Hizbullah, Hamas, Irak’taki Şii milisler ve Yemen’deki Husilerin ABD hedeflerine karşı saldırılarda bulunabileceği ifade ediliyor. Husilerin, daha önce imzaladıkları anlaşmanın sona erdiğini duyurmalarının ardından Kızıldeniz’deki ABD gemilerini hedef alabileceği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA MAYIN TEHDİDİ

İran’ın saldırı seçeneklerinden biri de Hürmüz Boğazı’nı hedef almak. İran, bu stratejiyle, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nı mayın döşeyerek kapatabileceği argümanını öne sürüyor. Hürmüz Boğazı’nın alternatifi bulunmadığı için petrol fiyatlarının yükselmesi konusunda endişeler mevcut. ABD’nin bu olasılığa karşı önlemler aldığı, bölgeye ikinci bir uçak gemisinin gönderildiği, F-22 ve F-35 uçaklarının üslerin korunması için konuşlandırıldığı ifade ediliyor. New York Times, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vereceği mesajın, İran’ın misillemesinin ne olacağına dair ipuçları vereceğini yazdı. Ancak Hamaney’in bir sığınakta olduğu ve elektronik iletişiminin kesik olduğu, dolayısıyla halka seslenmesinin zorlaştığı bilgisi de dikkat çekiyor.