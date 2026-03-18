İran Operasyonları İsrail’e Yoğun Füze Saldırısı Başlattı

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalar 19. gününe girerken, her iki tarafın karşılıklı operasyonları sonucunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildiriliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 61’inci dalgasına dair bir açıklama yaparak, “İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindeki kişilerin saldırılar sonucu hayatını kaybetmesine karşılık olarak, İsrail’in pek çok füzeyle hedef alındığını” duyurdu.

“TÜM HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU”

Operasyon kapsamında Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması sebebiyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altında bulunan topraklardaki 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu” denildi.

“230’DAN FAZLA ÖLÜ VE YARALI VAR”

Açıklamada, DMO Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hızlı saldırının ardından Tel Aviv’deki bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldiği ve arama-kurtarma ile acil müdahale ekiplerinin çalışmalarında zorluklar yaşandığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor.

LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında dün hayatını kaybettiği bildirildi.