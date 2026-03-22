İran Ordusu F-15 Uçağını Düşürdü: Hava Saldırıları Artıyor

İran ordusu, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken bu ülkelerin savaş uçaklarını hedef almaya devam ediyor.

F-15 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı’na dayanan açıklamasında, “birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu” ifadeleri yer aldı. Uçağın vurulmasıyla ilgili detaylar da paylaşıldı.

HÜRMÜZ’DE KAYIPLARA KARIŞTI

Açıklamada, Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın, Basra Körfezi’ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında bir soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Bununla birlikte, ABD ve İsrail’den F-15 uçağının düşürüldüğüne dair herhangi bir açıklama gelmedi.

F-35 VE F-16 DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İran, 19 Mart’ta ABD’ye ait bir F-35 uçağını ve bir gün önce de İsrail’e ait bir F-16 uçağını düşürdüğünü açıkladı. ABD ordusu, İran tarafından hedef alınan F-35’in bir bölge ülkesindeki üsse “sert iniş” yaptığını öne sürdü. İsrail ise düşürülen F-16’nın İran’da hedef alındığını, ancak herhangi bir hasar almadığını ileri sürdü.