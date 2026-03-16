İran Savaşı Güncellemeleri: Trump’tan Hürmüz Uyarısı

İran Savaşı 17. gününde, İsrail’in Lübnan’a kara harekatı başlattığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, bir TV kanalına yaptığı açıklamada, İran ile olası bir ateşkes anlaşması üzerine, “İran anlaşma yapmaya hazır değil” ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın Hark Adası’ndaki petrol altyapısına yönelik saldırılarının bilerek yapılmadığını, zira bu altyapının inşasının “yıllar süren bir çalışma gerektirdiğine” dikkat çekti. Ayrıca, Trump, savaşa ilişkin de “çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum” dedi. Konuşmasında, İran’ın kava kuvvetleri ve donanmasının yok edildiğini vurguladı ve “100’den fazla gemisini vurduk. Bu bir rekor olmalı. Radarları yok edildi, liderleri gitti, onun haricinde İran iyi durumda” şeklinde belirtti. Trump, İran’da 7 binden fazla hedefin vurulduğunu, bugün ise 3 füze ve dron üretim tesisinin hedef alındığını söyledi.

HIRMIZ İÇİN YARDIM GEREKİYOR

Hürmüz Boğazı’nda 30 mayın döşeme gemisinin imha edildiğine değinen Trump, “Hürmüz için yardım gerekiyor. Diğer ülkelerin hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Birçok ülkenin Hürmüz’de gönüllü olduğunu söyleyen Trump, olası bir Hürmüz koalisyonunun üyelerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun duyuracağını ifade etti. Trump, “Fransa Cumhurbaşkanı’na Hürmüz konusunda 10 üzerinden 8 veriyorum, yardım edeceğini düşünüyorum. Ülkeleri Hürmüz konusunda zorlamıyorum. Onlara ihtiyacımız yok, dünyanın en güçlüsü biziz” diye ekledi. Trump, “NATO biziz, Putin Avrupa’dan değil bizden korkuyor” açıklamasında bulundu.

İRAN, ABD SANAYİ KURULUŞLARINI HEDEF ALACAK

İran Devrim Muhafızları, önümüzdeki saatlerde bölgedeki ABD sanayi kuruluşlarını hedef alacağını duyurdu ve halktan, yakın bölgeleri boşaltmalarını istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “200’den fazla çocuk dahil, ABD ve İsrail saldırılarında yüzlerce İranlı sivil hayatını kaybetti” bildirimiyle Körfez ülkelerine bir uyarıda bulundu. Arakçi, “ABD üslerine sahip olan ve saldırılara izin veren komşu ülkelerin, ölümleri teşvik ettiklerine dair raporlar var” dedi.

İRAN’DAN FÜZE AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin yarın gerçekleştireceği saldırılarda hedeflerin net olarak belirlendiğini söyledi ve Türkiye’ye düşen füzelerin kendileri tarafından ateşlenmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yalnızca düşmanlara ve onlara destek verenlere kapalı olduğunu ifade etti.

SAVAŞIN TAHRAN’DA BİLANÇOSU AÇIKLANDI

İran’da, savaşın 17 günlük bilançosu ortaya kondu. Tahran Acil Durum Hizmetleri Direktörü, başkent Tahran’da meydana gelen saldırılar sonucunda en az 503 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 700 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ölenlerin büyük çoğunluğunun sivil olduğu vurgulandı.

İSRAİL’DEN LÜBNAN’A KARA HAREKATI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine yönelik “sınırlı ve hedefi belirli” kara operasyonlarına başladığını duyurdu. Açıklamada, “Güney Lübnan’daki önemli Hizbullah kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başlandı. Amaç, tehditleri ortadan kaldırmak ve Kuzey İsrail sakinleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak” denildi. Ayrıca, İsrail ordusu, İran’a karşı yeni bir hava saldırısının başlatıldığını açıkladı.

İRAN: ABD’NİN UÇAK GEMİLERİ HEDEFİMİZDE

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, Kızıldeniz’deki USS Ford Taarruz Grubu’nun lojistik merkezlerinin hedef alındığını belirtti. Bu taarruz grubunun amiral gemisi ise USS Gerald R. Ford uçak gemisi olarak biliniyor.

TRUMP’IN SIRADAKİ HEDEFİ KÜBA

Trump, İran’a yönelik iddiaları reddederek, USS Abraham Lincoln gemisinin asla saldırıya uğramadığını savundu. Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan operasyonunun Mayıs sonuna kadar sürebileceği belirtilirken, İran’ın Tel Aviv ve Necef bölgelerini hedef alan füze saldırılarına devam ettiği aktarıldı. Trump, Küba ile görüşmelerin gündemde olduğunu, ancak önceliğinin İran meselesi olduğunu vurguladı.

İRAN FÜZELERİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNİ HEDEF ALDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, El Bahyah bölgesinde bir sivil araca füze isabet etti ve bir ölüm meydana geldiği bildirildi. Ülkenin Füceyre limanı, İHA ve füze saldırısına uğrayarak hasar gördü. Yangının kontrol altına alındığı ve petrol yüklemelerinin sürdüğü bilgisi verildi. Dubai yakınlarındaki bir yakıt deposuna yapılan saldırı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

İSRAİL SALDIRILARI MAYIS’A KADAR DEVAM EDEBİLİR

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırıların 21-22 Mayıs’taki Şavuot Bayramı’na kadar sürme ihtimalini gündeme getirdi. İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir tampon bölge oluşturma amacıyla kara işgalini genişleteceklerini açıkladı. İran ise, saldırılara yanıt olarak İsrail merkez ve güney bölgelerini iki aşamalı füze saldırısıyla hedef aldı ve bu durum gökyüzünde patlamalara neden oldu.