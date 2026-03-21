İran Savaşında Dimona’ya Yapılan Saldırılar Artıyor

ABD ve İsrail’in ortak saldırıları ile başlayan İran Savaşı, 3. hafta itibarıyla devam ediyor. İran, gün içerisinde özellikle Dimona Nükleer Santrali’nin yer aldığı güney bölgeleri vurmaya yönelik toplamda 6 dalga misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 39 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarından Akdeniz’e füzelerin fırlatıldığına dair haberler de geldi.

İRAN’DAN DİMONA’YA MISILLEME

İran, Natanz nükleer tesisine yönelik saldırının ardından Dimona şehrini hedef aldı. İran, gece yarısı itibarıyla İsrail’e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edilerek hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu bildirdi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre, füzelerin neden olduğu siren sesleri şehrin güneyinde duyuldu. Saldırıda bir binanın çökme olayı yaşandı ve itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerinde müdahale ediyor. Sosyal medyada da füzelerin düşme anı ve patlama seslerinin görüntüleri paylaşıldı.

KIBRIS’TAN GELEN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden bir yetkili, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşen görüşmeye dair bilgi verirken, “İngiltere Başbakanı, Kıbrıs’ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını vurguladı” dedi.

İRAN’DAN KIZILDENİZ AÇIKLAMASI

İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre bir askeri yetkili, Hark Adası’na karşı oluşturulacak olası saldırılarda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirtti. Yetkili, ABD’nin Hark Adası’na yönelik bir saldırıda “eşsiz bir karşılık” alacağını ifade etti. İran Devrim Muhafızları, BAE’deki El Minhad ve Kuveyt’teki El Salim hava üslerine yönelik füze ve drone saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

CENTCOM’DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, savaş ile ilgili olarak ABD’nin İran üzerinde 8 binden fazla sorti uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. İddialara göre, İran’a ait 130’dan fazla gemi vuruldu. Bu bağlamda, Hürmüz Boğazı’daki yeraltı depolarının saldırıya uğradığı ve bölgedeki tehditlerin zayıflatıldığı aktarıldı.

İSRAİL’DEN SERT GÖRÜŞME

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, önümüzdeki hafta ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıların önemli ölçüde artırılacağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Katz, İran’ın askeri noktalarına yönelik operasyonlarını sürdüreceklerini belirtti.

KIBRIS AÇIKLARINDAN FÜZE FIRLATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarından füzelerin fırlatıldığı bildirildi. İfadeler, füzelerin Lübnan yönüne doğru hareket ettiğini ortaya koydu.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

İran devlet medyası, ordunun İsrail’in havaalanlarındaki yakıt tanklarına saldırı gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ayrıca İran, ABD ve İsrail’in Körfez bölgesindeki özel ve yolcu gemilerine yönelik saldırılarına dair belirsiz bir misilleme tehdidinde bulundu. İran’ın Tasnim Haber Ajansı, Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yeni saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

PEZEŞKİYAN’DAN KAMUOYUNA MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, “İslam milletlerine ve sevgili komşularımıza; sizler kardeşlerimizsiniz ve sizinle çatışma niyetimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Hindistan Başbakanı Modi, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bölgesel istikrarı tehdit eden saldırıları kınadı. Modi, seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

RUSYA, İRAN’I DESTEKLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nevruz dolayısıyla İran’a bir tebrik mesajı gönderdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın İran’ın dostu ve güvenilir ortağı olmaya devam edeceği belirtildi.

ABD’DEN ATEŞKES YOK

ABD Başkanı Donald Trump, “ateşkes yapmak istemediğini” belirterek, “karşı tarafın tamamen yok edildiği bir sırada ateşkes yapılmayacağını” ifade etti. Trump, İran’a karşı yürütülen savaşta ABD’nin NATO müttefiklerini “korkak” olarak nitelendirdi.

ENERJİ YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINDI

Trump yönetimi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları artırdıkça yükselen enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla İran’ın denizdeki petrol satışına yönelik yaptırımları askıya aldı. Uzmanlar, bu mücadelenin petrol fiyatlarının artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.

İSRAİL’DEN SÜREKLİ SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Bu çatışmalar sonucunda can kaybı 2000’i geçmiş durumda ve Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD, ASKER GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

ABD, Orta Doğu’ya deniz piyadesi ve amfibi saldırı gemisi gönderme planlarını gözden geçiriyor. Ancak, yapılan anketler Amerikalıların büyük bir kısmının geniş çaplı bir kara savaşı başlatılmasına dair endişelerini ortaya koyuyor.