İran Savaşında Gerilim Artarken Askeri Hareketlilik Tırmanıyor

ABD İLE İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA GERİLİM ARTIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan ve karşılıklı eylemlerle büyüyen savaşta gerilim giderek tırmanıyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin dikkat çekici bir seviyeye ulaştığı bu süreçte, Washington’un operasyonlarını genişletme sinyali vermesiyle birlikte müttefik ülkeler de sahada varlıklarını artırıyor. Bu bağlamda, İngiltere’ye ait nükleer enerjili denizaltı HMS Anson’un Umman Denizi’ne ulaştığı bildirildi. Söz konusu gelişme, Orta Doğu’daki artan gerilimin bir parçası olarak öne çıkıyor.

KRİTİK BİR NOKTAYA POZİSYONLANDI

İngiliz basınında aktarılan bilgilere göre, HMS Anson, 6 Mart’ta Avustralya’nın Perth kentinden ayrılarak Hürmüz Boğazı’na yakın kuzey Umman Denizi’nde konumlandı. Bu bölge, küresel enerji taşımacılığı açısından stratejik bir öneme sahip bulunuyor.

SİLAH KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Nükleer güçle çalışan bu denizaltının, 1600 kilometre menzil kapasitesine sahip Tomahawk Block IV kara saldırı füzeleri ve Spearfish ağır torpidolarla donatıldığı bilgisi veriliyor. Bu özellikleri, denizaltının uzun menzilli hedeflere yönelik operasyonlarda etkin rol alabileceğini gösteriyor.

ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ KUŞKUSUZ

Bu gelişme, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD’nin İran’a yönelik olası saldırılarında İngiliz askeri üslerinin kullanımına izin vermesine denk geliyor. Bu durum, Washington ile Londra arasındaki askeri koordinasyonun güçlendiğini gözler önüne seriyor.

BÖLGEDEKİ GERİLMENİN TIRMANDIĞI GÖZLENİYOR

İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşanan bu askeri hareketlilik, Orta Doğu’da yeni bir askeri denge arayışının habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgedeki askeri sevkiyatların olası bir çatışma riskini artırdığına dikkat çekiyor.