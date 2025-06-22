İran Şimdi Barış Yapmak Zorunda

ABD’NİN İSRAİL-İRAN SAVAŞINA MÜDAHALESİ

ABD, onuncu gününde İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahale etti ve İran’ın nükleer tesislerine saldırdı. Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarıyla birlikte kameraların önüne çıkarak ulusa seslendi. Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının amacını “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” olarak tanımladı. “Dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak” gerektiğini vurguladı.

ASKERİ BAŞARI VE BARIŞ TEHDİDİ

Trump, “Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan.” ifadesini kullanarak, bu saldırıların “muazzam bir askeri başarı” olduğunu belirtti. “İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi.” diyerek barışın sağlanmaması durumunda daha büyük saldırıların olacağı konusunda uyardı. “İran, ‘Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm’ diyordu. Uzun zaman önce buna izin vermeyeceğime karar verdim.” sözleriyle İran’a karşı sert tavır aldığını ifade etti.

GELECEKTEKİ TRAJEDİ UYARISI

Trump, “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak.” diyerek durumu ciddi bir şekilde değerlendirdi. Daha fazla hedefin olduğunu hatırlatarak, “Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı.” ifadesini kullandı. Barışın sağlanmaması halinde diğer hedeflere odaklanacaklarını belirterek, “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok.” açıklamasında bulundu.

Son olarak, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.