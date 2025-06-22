İran: “Siz Başlattınız, Biz Bitireceğiz.”

ORTA DOĞU’DA ŞOK EDİCİ SALDIRI

Orta Doğu, yeniden uzun süre konuşulacak olaylara ev sahipliği yaptı. ABD, gece saatlerinde İran’a ait 3 nükleer tesisi hedef aldı. Saldırının ardından İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, hem ABD’den hem de İran’dan Trump’a ciddi tepkiler yükseldi.

İRAN’DAN TEHDİT DOLU AÇIKLAMA

Saldırının hemen akabinde, İran Devlet Televizyonu’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz” ifadeleri kullanıldı. İran, saldırı sonrası hemen karşı saldırıya geçti.

İSRAİL’E YENİ SALDIRI

ABD’nin İran savaşına dahil olmasının ardından İran, İsrail’e yeni bir saldırı düzenledi. İran, İsrail’e füzeler fırlattı. Saldırıda ateşlenen füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçasından gelen 10 ihbar aldıklarını bildirdi.

Şu an için, İran’ın İsrail’in merkezine ve kuzeyine başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelinde alarmların devreye girmesi ile fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği kaydedildi. Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa’daki isabet sonucunda bölgede ciddi hasar meydana geldiğini ve ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, isabet alan bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de duyuruldu.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi ise füzelerden bazılarının açık alanlara düştüğünü, Hayfa’nın yanı sıra orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde de hasar oluştuğunu aktardı. İsrail ordusu, vatandaşlara sığınaklardan çıkabileceklerini ve arama kurtarma ekiplerinin ülke genelinde hasar gören yerlerde etkin olarak faaliyet gösterdiğini bildirdi.