“Iran Taleplerini Kabul Etmezse, Bedeli Ağır Olur”

BEYAZ SARAY’DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yarın gerçekleştirilecek doğrudan temaslar öncesinde düzenlediği basın brifinginde, ABD’nin İran’a dair tutumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Leavitt, yarınki görüşmelerin kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve “Başkan Trump, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönündeki kararlılığını defalarca dile getirdi. Bu hedefe ulaşmanın en etkili yolunun doğrudan diyalog ve diplomasi olduğuna yürekten inanıyor” şeklinde konuştu.

İRAN’A AĞIR SONUÇLAR UYARISI

Diplomatik çabaların başarısız olması durumunda farklı yolların gündeme gelebileceğine dikkat çeken Leavitt, “Başkan, İran yönetimine ve ulusal güvenlik ekibine açıkça şu mesajı verdi: Ya taleplerimizi kabul edersiniz ya da bunun ağır sonuçlarına katlanırsınız” dedi.

NÜKLEER ANLAŞMADA GÜÇLÜ TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ülkesini tek taraflı olarak çektiği nükleer anlaşmanın ardından, geçtiğimiz ay İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e doğrudan nükleer müzakerelere başlanması çağrısında bulunan bir mektup göndermişti. Ancak tehdit içeren bu mektuba, İran tarafında net bir yanıt alındı. Tahran yönetimi, Umman üzerinden ilettiği mesajda, baskı ve tehdit altında doğrudan masaya oturmayacaklarını, yalnızca dolaylı temaslara açık olduklarını açıkladı.

DOĞRUDAN MÜZAKERELERİN TARİHİ

Başkan Trump, 7 Nisan’da Beyaz Saray’da, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, 12 Nisan’da ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin başlayacağını duyurdu. Trump, “Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa, İran çok büyük bir riskle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı. Diğer yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 12 Nisan’da planlanan görüşmelerin doğrudan değil, Umman’da dolaylı şekilde yapılacağını belirtti.