İran: Trump’tan Herhangi Bir Mesaj Alınmadı

ERAKÇİ’NİN AÇIKLAMALARI

İran Öğrenci Haber Ajansı’na (SNN) göre, Erakçi, kabine toplantısının ardından gündeme dair soruları yanıtladı. Erakçi, “Hiçbir belirgin mesaj tarafımıza ulaşmamıştır.” diyerek, ABD Başkanı Donald Trump’tan müzakerelerin yeniden başlamasına dair herhangi bir iletişim almadıklarını ifade etti.

AVRUPA ÜLKELERİYLE GÖRÜŞMELER

Erakçi, Avrupa ülkeleri ile olan görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda yaptığı açıklamada, Avrupa ile iletişimin önemli bir aşamada olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesini beklediklerini kaydetti.