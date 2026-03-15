İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Laricani İddiaları Yanıtladı

KAMUOYUNU SARAN DAVANIN YANSIMALARI

Kamuoyunun dikkatle izlediği dava süreci devam ederken, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein’ın hapishanede ölmesi olayının yankıları sürüyor. Bu bağlamda kamuoyuyla paylaşılan belgeler, tartışmaları alevlendirmeye devam ediyor.

İRAN’DAN GEDİK AÇIKLAMALAR

Dava ile alakalı gelen açıklamalar ve iddialar, dünya genelinde yankı uyandırıyor. Bu durumla ilgili olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, resmi sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Laricani’nin ifadesine göre, “Epstein’ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül’e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran’a atmak için bir komplo kurduklarını duydum.” şeklinde iddialarda bulundu.

TERÖRİST PLANLARA KARŞI DURUŞ

Laricani, açıklamasında İran’ın, bu tür terörist planlara karşı net bir duruş sergilediğinin altını çizerken, Amerikalılara mevcut bir savaş durumunun olmadığına dair mesaj verdi. “İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur.” ifadeleri, İran yönetiminin yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyuyor.