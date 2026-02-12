İran ve ABD Arasında Dolaylı Müzakereler Devam Ediyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile devam eden dolaylı müzakerelere dair bilgilendirmelerde bulundu. Laricani, şu ana kadar Washington’dan net bir teklif almadıklarını duyurdu.

İRAN ABD İLE TEMASLAR SÜRECEK

Al Jazeera’ya konuşan Laricani, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan görüşmelerin sadece mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştiğini ifade etti. Müzakere sürecine dair düşüncelerini aktaran Laricani, “Bölge ülkeleri, görüşmelerin başarılı olması için gayret gösteriyor. İran da bu sürece olumlu bir yaklaşım sergiliyor” dedi. ABD’nin İran’a karşı askeri seçeneklerin dışında farklı bir tutum benimsemesi gerektiğine dair sonuçlara vardığını belirtti ve Washington’un müzakere sürecine katılmasının “rasyonel bir yola girildiğinin göstergesi” olduğunu değerlendirdi.

GÖRÜŞMELER NÜKLEER KONUSUNDA SINIRLI

Laricani, müzakerelerin kapsamını değerlendirerek nükleer program dışında herhangi bir konunun ele alınmadığını ifade etti ve “Şu ana kadar ABD’den herhangi spesifik bir teklif almadık. Maskat’taki temaslar yalnızca mesaj alışverişinden ibaretti” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile ortak bir zemine sahibiz” dedi fakat uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma taleplerini reddetti. Laricani, İran’ın enerji üretimi ve ilaç sanayisi için zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İSRAİL’İN MÜZAKERELERE ENGEL OLDUĞU IDDİASI

Laricani, müzakere sürecini sabote etmeye çalışan bir taraf olarak İsrail’i suçlayarak Tel Aviv yönetiminin bölgesel istikrarı hedef aldığını vurguladı. İranlı yetkili, ABD’nin İran’a saldırması durumunda bölgede bulunan Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını da ekledi.

