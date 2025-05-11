İran Ve ABD, Nükleer Görüşmelere Yaklaşıyor

İRAN VE ABD’YLE YENİ MÜZAKERELER BAŞLIYOR

İranlı ve ABD’li üst düzey yetkililer, İran’ın nükleer programı üzerine müzakerelere tekrar başlayacak. Trump’ın “anlaşma sağlanamazsa savaşı başlatacağını” belirttiği bu görüşmeler, Orta Doğu’nun geleceğini etkileyecek. Hem İran hem de ABD, uzun süredir devam eden nükleer krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih ettiklerini söylemelerine rağmen, taraflar hala nihai bir anlaşmaya ulaşamadı. Müzakereler sonuçsuz kalırsa, Orta Doğu yeni bir çatışmanın içine girebilir.

İRAN MÜZAKERELERDE TAVİZ VERMİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un, Umman aracılığıyla Maskat’ta dördüncü tur görüşmeleri yapması bekleniyor. ABD’nin İran’a yönelik tehditkar tutumu, Körfez ülkelerinde geniş bir öfke yaratırken, İranlı yetkililer bu yaklaşımın müzakerelere olumlu bir etkisi olmayacağını ifade ediyor. Witkoff, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirmesinin tamamen durdurulması ve Natanz, Fordow ile İsfahan’daki tesislerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Witkoff, “Pazar günü yapıcı bir sonuç çıkmazsa, görüşmeleri sürdürmeyiz ve başka bir yola başvururuz” şeklinde konuştu.

İRAN MÜZAKERELERİ İYİ NİYETLE SÜRDÜRÜYOR

Witkoff’un açıklamalarına karşılık veren Arakçi, İran’ın nükleer hakları konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı. Arakçi, “İran bu görüşmeleri iyi niyetle sürdürüyor. Ancak bu görüşmelerin amacı İran’ın nükleer haklarını kısıtlamak ise, açıkça ifade ediyorum ki İran hiçbir hakkından geri adım atmaz” dedi. İranlı yetkililer, Tahran’ın bazı sınırlamaları kabul etmeye sıcak baktığını, ancak nükleer zenginleştirmenin tamamen durdurulmasının veya mevcut zenginleştirilmiş uranyum miktarının teslim edilmesinin İran için kabul edilemez olduğunu dile getiriyor. Müzakere heyetine yakın bir İranlı yetkili, ABD’nin kamuoyuna yönelik talepleri ile müzakerelerdeki tutumları arasında bir çelişki olduğunu belirtti. Yetkili, “ABD kamuoyuna başka konuşuyor, masada başka şeyler söylüyor” şeklinde konuştu.