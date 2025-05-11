İran Ve ABD, Nükleer Görüşmeleri Tamamlıyor

İRAN VE ABD’NİN NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLIYOR

İranlı ve ABD’li yüksek düzey müzakereciler, İran’ın nükleer programı hakkında müzakere süreçlerine yeniden adım atıyor. Donald Trump’ın “anlaşma gerçekleşmezse savaşı başlatacağı” şeklindeki açıklaması, müzakerelerin Orta Doğu’nun geleceği açısından ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Her iki taraf da yıllardır devam eden nükleer sorunlarının diplomasi yoluyla çözülmesini tercih ettiklerini belirtse de, nihai bir anlaşma sağlama konusunda henüz bir adım atabilmiş değil. Eğer bu görüşmeler sonuçsuz kalırsa, Orta Doğu yeni bir çatışmanın eşiğine gelebilir.

GÖRÜŞMELERDE TARAFLARIN STANDARTLARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Umman aracılığıyla Maskat’ta dördüncü tur müzakerelerini gerçekleştirecek. ABD’nin İran’a karşı sert tutumu, bölgedeki Körfez ülkelerinde büyük bir öfkeye yol açtı. İranlı yetkililer bu sert yaklaşımın müzakereleri olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Witkoff, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması ve İran’ın Natanz, Fordow ve İsfahan’daki nükleer tesislerinin kapatılması gerektiğini dile getirdi. “Eğer Pazar günü yapıcı bir sonuç alamazsak, görüşmelere devam etmeyeceğiz ve başka bir yola yöneliriz” ifadelerini kullandı. Trump ise diplomasi başarısız olursa, İran’a askeri müdahalede bulunma niyetini daha önce birçok kez gündeme getirmişti.

İRAN’DAN TAVİZ YOK

Witkoff’un açıklamalarına karşılık veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın nükleer haklarından asla taviz vermeyeceğini belirtti. Arakçi, “İran bu müzakereleri iyi niyetle yürütüyor. Ancak bu görüşmelerin amacı İran’ın nükleer haklarını kısıtlamaksa, açıkça ifade ediyorum ki İran hiçbir hakkından vazgeçmeyecek” dedi. İranlı yetkililere göre Tahran, bazı kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasına sıcak bakıyor. Fakat, nükleer zenginleştirmeyi tamamen durdurmak ya da eldeki zenginleşmiş uranyumu teslim etmek, kesin sınırları arasında yer alıyor. Müzakere ekibine yakın bir İranlı yetkili, ABD’nin kamuoyuna yönelik talepleri ile müzakerelerdeki söylemleri arasında çelişkiler olduğunu bildirdi. Bu yetkili, “ABD kamuoyuna farklı şeyler söylerken, masada başka şeyler ifade ediyor” şeklinde konuştu.