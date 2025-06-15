“İran Ve İsrail Anlaşma Yapmalı!”

TRUMP’IN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı, Truth Social üzerinden Türkiye saati ile 16.41’de yaptığı paylaşımda “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan’ı anlaşmaya vardırdığım gibi” ifadesini kullandı.

BARİŞ VURGUSU

Trump, Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini vererek, “Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak!” dedi. Ayrıca, “Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor.” diyerek yaptığı çalışmaları dile getirdi.

ORTA DOĞU’YA YENİ SOLUK

Son olarak, “Orta Doğu’yu yeniden muhteşem yapın!” şeklindeki çağrısıyla dikkat çekti.