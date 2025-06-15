Dünya

“İran Ve İsrail Anlaşma Yapmalı!”

iran-ve-israil-anlasma-yapmali

TRUMP’IN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı, Truth Social üzerinden Türkiye saati ile 16.41’de yaptığı paylaşımda “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan’ı anlaşmaya vardırdığım gibi” ifadesini kullandı.

BARİŞ VURGUSU

Trump, Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini vererek, “Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak!” dedi. Ayrıca, “Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor.” diyerek yaptığı çalışmaları dile getirdi.

ORTA DOĞU’YA YENİ SOLUK

Son olarak, “Orta Doğu’yu yeniden muhteşem yapın!” şeklindeki çağrısıyla dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Dünya

İran: 8 General Hayatını Kaybetti

İran, İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ve sekiz generalin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, İstanbul'a gelerek görüşmeler yapmayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.