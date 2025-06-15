İran Yeni Füze Saldırısı Başlattı!

İSRAİL İRAN’A YENİ SALDIRILARDA BULUNDU

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği “Yükselen Aslan” saldırısı ve İran’ın karşılık verdiği misilleme eylemleri üçüncü gününde de sürüyor. Saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirirken, çoğunluğu sivil olmak üzere 320 kişi de yaralanıyor. İran ise “Gerçek Vaat 3” adını verdiği saldırılarla karşılık vererek, drone ve yüzlerce balistik füze fırlattı. Bu saldırılarda Tel Aviv’de patlamalar yaşanırken, Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti ve bölgedeki yaralı sayısı artış gösterdi. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden oldu; İsrail’de en az 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 380 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

İSRAİL’DE OHAL UZATILDI

İsrail’de olağanüstü halin 30 Haziran’a kadar uzatıldığı bildiriliyor. Bu arada, Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının İran’dan karayoluyla tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. İran’dan gelen yeni açıklamada, İsrail’in Kudüs ve Tel Aviv bölgelerine yönelik füze saldırıları başladığı duyuruldu. Sivillerin sığınaklara gitmesi gerektiği hatırlatıldı. İran devlet medyası, Hayfa’ya 50 füze fırlatıldığını aktardı.

ABD KÜRESEL KOALİSYON ÖNCÜLÜĞÜNDE GİREN FÜZELERİ DÜŞÜRDÜ

ABD liderliğindeki koalisyon, Irak üzerinde ilerleyen iki İran insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Iraklı askeri yetkililer durumu doğrularken, İran’dan yapılan saldırılarda 128 can kaybı olduğu ifade edildi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “İsrail’in düşman eylemleri devam ederse Tahran’ın yanıtları daha kararlı ve daha şiddetli olacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bat Yam sahilindeyken yaptığı açıklamada, İran’ın sivillere yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyeceğini belirtti. Netanyahu, “Askerlerimiz ve pilotlarımız İran semalarında cesurca görev yapıyor. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Onlara tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan, Tel Aviv’den yine patlama sesleri geldiği bildirildi. Şehirde yaşayan vatandaşlardan, sığınaklara gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı.

İRAN’IN MISILI ŞİDDETİ ARTIYOR

İran Devrim Muhafızları, İsrail saldırılarının devam etmesi halinde askeri müdahaleyi artıracaklarını belirtti. Ayrıca, İran, Mossad’ın iki üyesinin gözaltına alındığını da duyurdu. İsrail, İsfahan’daki nükleer tesisi vurduğunu açıkladı ve İran’dan yapılan füzeli saldırılarda Tesnim ajansı 200 yaralı bulunduğunu paylaştı.

TAHRAN’DAN YENİ SALDIRILAR

İran, ABD’nin verdiği destekle İsrail saldırılarının büyüdüğünü ifade ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “İran, zorunda kalmadığı müddetçe çatışmanın büyümesini istemiyor” açıklamasında bulundu. Trump, “Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir” derken, İsrail ordusu İranlılar için tahliye uyarısı yaptı ve askeri silah üretim merkezlerinden uzak durmalarını istedi.

Saldırılar ve misillemelerin detayları gün içerisinde devam ederken, bölgedeki gerilim hızla artış gösteriyor.