İranlı Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde eşiyle birlikte hayatını kaybetmesi, gündeme bomba gibi düştü. Mehr Haber Ajansına göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılar sağlayan Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda evinde öldürüldü. Saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylar henüz açıklanmadı.

NÜKLEER MÜHENDİSLİKTE BAŞARILAR

Nükleer Mühendislik alanında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayisinde çalışmalar yapmıştı. Uzmanlık alanındaki başarıları ile dikkat çeken Tabatabai’nin ölümü, İran’da büyük üzüntü yarattı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail’in İran’a yönelik şiddetli saldırıları 13 Haziran’da başladı. İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesislerin yanı sıra ordu üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430 olduğunu ve yaralı sayısının 3 bin 500’den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun, İsrail’e yaptığı balistik füzelerle misilleme esnasında ise 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu olayların ardından Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.