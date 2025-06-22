İranlı Nükleer Bilimci Eşiyle Öldürüldü

İRANLI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai’nin evinde uğradığı bir saldırı sonucunda eşiyle birlikte yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Mehr Haber Ajansına göre, önemli katkılarda bulunduğu İran’ın nükleer sanayisinde tanınan Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile birlikte, İsrail’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırılarda öldürüldü. Haberde saldırının ne zaman ve hangi yöntemle gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir detay verilmedi. 2007 yılında Nükleer Mühendislik alanında doktora eğitimi tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar boyunca İran’ın nükleer sanayi üzerine çalışmalar yürüttü.

İSRAİL’İN GENCİ HÜCUM VE ÇATIŞMA ORTAMI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ile ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş ölçekli saldırılara girişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayata veda etti. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplamda 430 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 3 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, İran ordusunun İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze misillemesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 517 kişinin de yaralandığı bildirildi. Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke, İsrail’i kınadı.