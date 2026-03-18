İranlı Yetkili Ali Laricani İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

SAVAŞ 19’UNCU GÜNDE!

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar, 19. gününe ulaşmış durumda. İki ülke, savaşın ortaya çıktığı ilk günden itibaren üst düzey İranlı yetkilileri hedef almayı sürdürüyor. Bu süreçte oldukça fazla sayıda üst düzey komutan hayatını kaybederken, İsrail tarafından belirlenen suikast listesine giren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de İsrail’in düzenlediği bir saldırı ile yaşamını yitirmiş bulunuyor.

LARİCANİ’NİN ÖLÜMÜ İRAN’DA ŞOK YARATTI!

Laricani’nin ölümü, İran’da derin bir şok etkisi yarattı ve İran yönetimi durumu doğrulayarak, “Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.” açıklamasını yaptı.

İSRAİL MEDYASI DETAYLARI PAYLAŞTI!

Bu arada, İsrail medyası Laricani’nin ölümünü doğrulamak amacıyla, yüzük detayı bulunan bir fotoğrafı kamuoyuna sunarak dikkat çekti. Saldırı sonucunda Laricani’nin evinin tamamen yıkıldığı da görüldü. İsrail basınından YNet, Laricani’yi hedef alan saldırının ardından onun eline ait olduğunu öne sürdüğü bir fotoğrafı paylaşırken, yüzük detayı üzerinde de durdu.