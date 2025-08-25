İranlı Yetkiliden Rusya Açıklaması!

İRAN’IN RUSYA İLE GÜVEN PROBLEMİ

İran’dan yayın yapan “Aparat” haber sitesine konuşan Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Sadr, güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Sadr, özellikle Rusya’nın İran’a beklenen desteği sağlamamasına dikkat çekerek, “Rusya’ya hiçbir şekilde güven olmaz. İsrail tüm savunma sistemlerimizi nasıl vurdu? Nereden biliyordu? Ruslar İsrail’e bilgi vermişti.” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASININ BOŞLUĞU

Sadr, Rusya’nın İran’a S-400 hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçakları vermekten kaçındığını belirtti ve iki ülke arasında imzalanan “stratejik ortaklık” anlaşmasını faydasız bir “boş” anlaşma olarak nitelendirdi. Ayrıca, “Bir gün ABD’yle İran karşı karşıya gelirse, Rusya, ABD’yle çatışmaya girer diye düşünmeyin böyle bir şey yok, bunlar tamamen hayal.” şeklinde konuştu.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASININ KÖKENLERİ

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli bölgelerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri komuta merkezlerine yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran’ın Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. ABD ise, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırıda bulundu. İran, 23 Haziran’da bu duruma misilleme olarak ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne bir saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da iki ülke arasında bir ateşkes sağlandığını duyurdu.