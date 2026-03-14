İranlılar Pehlevi İçin Pankart Açtı

İran’da bir iktidar umudu arayan kişi olarak devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi öne çıkıyor. Annesinin desteğini bile arkasında bulamayan Pehlevi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarla iktidar rüyasını devam ettiriyor.

İRAN HALKINDAN TEPKİ

Pehlevi, yeniden ülkesine dönme umudunu ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu’ya bağlamışken, İran halkı onun geri dönüşünü istemediklerini net bir şekilde ifade ediyor. Pehlevi’nin sözleri, toplumsal destek bulamıyor.

PANKARTLI MESAJLAR

Bugün İran’da, Filistinlilere destek vermek amacıyla gerçekleştirilen Kudüs Gücü mitinginde, Pehlevi için “Hayalperest aptal” yazılı pankart açıldı. Bu durum, halkın Pehlevi’ye olan tepkisini ortaya koyuyor.

MUHALİFLERDEN REJİM DESTEĞİ

İran devlet televizyonuna verdiği röportajda, muhalif olduğu bilinen bazı kadınların rejimi desteklediklerini belirttikleri görüldü. “Füzelerden korkmuyoruz”, “Liderimizle sırtımız sıcak”, “Her İranlı, Trump’a karşı bir füzedir” gibi ifadeler ortaya koyulurken, başka bir protestocusu ise “Ben de bir protestocuyum. Ancak yamyamlar ve çocuk katilleri bize demokrasi getirmeyecek. Canım İran’a feda olsun. İsrail’e ölüm, Amerika’ya ölüm.” pankartını taşıdı.

İSRAİL SEVGİSİ

Rıza Pehlevi’nin başbakan Netanyahu ile olan yakın dostluğu dikkat çekiyor. İkili, birlikte pozlar vererek kamuoyunda boy gösteriyor. Pehlevi, 2023 yılında İsrail’i ziyaret ettiğinde Netanyahu ile bir araya geldi. Ayrıca, Doğu Kudüs’teki Ağlama Duvarı’na sık sık gidip Hahamlarla görüntüler vermesi de gündemde.

YAHUDİ DAMAT

Pehlevi’nin İsrail ve Yahudi toplumu ile ilişkisi, kızı İman Pehlevi’nin Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlenmesiyle daha da derinleşti. Paris’te gerçekleştirilen düğün töreninde, Yahudi geleneklerinin izleri dikkat çekti.