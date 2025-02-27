İrfan Can’dan A Milli Takım Açıklaması

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI DAKİ MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu kapsamındaki son karşılaşmasında Gaziantep FK’yi deplasmanda 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek finale seri başı olarak adını yazdırıyor. Maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken kaleci İrfan Can Eğribayat, forma rekabetine dair görüşlerini paylaştı.

CİDDİ REKABET VAR

İrfan Can Eğribayat, Livakovic’in dönüşü hakkında “Fenerbahçe’ye geldiğimden beri her oynadığım maçta elimden geleni yapıyorum. Hocalarım fırsat verirse devam edip oynuyorum, vermezse bekliyorum. İyi bir ivme yakaladım çok şükür. Hocamız da bana güveniyor, güvenini hissettiriyor sağ olsun. Devam edeceğiz. Livakovic döndü ama artık hocanın kararı. Sadece kalede değil her mevkide ciddi rekabet var” şeklinde konuştu.

A MİLLİ TAKIM’A HAZIRLIK

Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecileri arasında yer alan Volkan Demirel’in “Fenerbahçe’de birinci kaleci olur” sözleri üzerine Eğribayat, “Öncelikle kulübümüzün efsane kaptanı Volkan Ağabey’e teşekkür ederim. Babalarımızı yakın zamanda kaybettik. Birbirimizi aradık, teselli verdik, kolay bir dönem değildi. Bana böyle devam et dedi. Aynı şekilde devam ediyorum. Hem taraftarlarımızı hem rahmetli babamı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Milli Takım hocalarımızın kararı. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Oynamaya devam ettiğim sürece beni de değerlendirmek isterler inşallah” değerlendirmesinde bulundu.