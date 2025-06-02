İrfan Can Kahveci Süper Lig Takımıyla Anlaştı

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci için Süper Lig’de önemli bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Takımda bu sezon performansını kaybeden ve ayrılığa hazırlanan İrfan Can Kahveci için ezeli rakibi devreye girdi. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN DURUMU

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe’de kulübeye hapsoldu. Jose Mourinho yönetiminde gözlerden kaybolan ve sezon sonunda ayrılma olasılığı gündeme gelen yıldız futbolcu için Süper Lig’in güçlü bir takımı harekete geçti. Geçen sezonda İsmail Kartal’ın yönetiminde göz dolduran İrfan Can Kahveci, bu sezon ise formunu kaybetti.