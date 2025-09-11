Dünya

İrlanda’dan Eurovision Açıklaması: Biz Olmayacağız

İSRAİL’E TEPKİLERİN ARTMASI

Dünyadan gelen tepkiler İsrail’e karşı giderek artıyor. İspanya’nın ardından, İrlanda da benzer bir adım attı. İrlanda kamu yayıncısı RTE tarafından yapılan duyuruda, temmuzda gerçekleşen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımı konusunda kaygılarını dile getirdiği kaydedildi.

IRLANDA’DAN KESİN DURUŞ

Açıklamada, EBU’nun istişare sürecinin uzatılmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde, İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun alacağı karara bağlı olarak vereceğiz.” denildi.

GAZZE’DEKİ DURUMUN VURGULANMASI

RTE, Gazze’deki can kayıpları nedeniyle İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağına dikkat çekti. Ayrıca, açıklamada “RTE, Gazze’de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır.” ifadeleri yer aldı.

