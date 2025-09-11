İrlanda’dan Eurovision’da katılmayız

İsrail’e yönelik dünya genelinde tepkiler devam ediyor. İspanya’dan sonra İrlanda da benzer bir karar almış durumda. İrlanda’nın kamu yayıncısı RTE, temmuz ayında gerçekleştirilen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda pek çok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımına dair endişelerini dile getirdiğini belirtti.

İRLANDA’NIN KARARINI DUYURDU

RTE’nin açıklamasında, EBU’nun istişare başlatmasından ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz.” denildi.

GAZZE’DEKİ DURUM HATIRLATILDI

Açıklamada, Gazze’deki can kayıpları karşısında İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağı vurgulandı. “RTE, Gazze’de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır.” ifadesi kullanıldı.