Dünya

İrlanda’dan Eurovision’da katılmayız

irlanda-dan-eurovision-da-katilmayiz

İsrail’e yönelik dünya genelinde tepkiler devam ediyor. İspanya’dan sonra İrlanda da benzer bir karar almış durumda. İrlanda’nın kamu yayıncısı RTE, temmuz ayında gerçekleştirilen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda pek çok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımına dair endişelerini dile getirdiğini belirtti.

İRLANDA’NIN KARARINI DUYURDU

RTE’nin açıklamasında, EBU’nun istişare başlatmasından ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz.” denildi.

GAZZE’DEKİ DURUM HATIRLATILDI

Açıklamada, Gazze’deki can kayıpları karşısında İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağı vurgulandı. “RTE, Gazze’de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır.” ifadesi kullanıldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz İndirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını alarak politika faizini 250 baz puan düşürüp yüzde 40,50 seviyesine çekti. Önceki toplantıda ise yüzde 43'e indirilmişti.
Dünya

İngiltere, Mandelson’ı Görevden Aldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ı görevden aldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.