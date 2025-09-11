İrlanda Eurovision’a Katılmayacak İfadesi

Dünya

İSRAİL’E YANITLAR DEVAM EDİYOR

Dünyanın dört bir yanından İsrail’e gelen tepkiler artarak sürüyor. İspanya’nın ardından, İrlanda da benzer bir karar alarak dikkat çekiyor. İrlanda’nın kamu yayıncı kuruluşu RTE, temmuz ayında gerçekleştirilen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin, İsrail’in Eurovision’a katılımıyla ilgili kaygılarını gündeme getirdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, EBU’nun istişare sürecini başlatması ve yarışmadan ceza almadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyet vurgulanıyor. “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun alacağı karara göre vereceğimizi açıklıyoruz.” denildi.

GAZZE’DEKİ DURUM VURGULANDI

Açıklamada, Gazze’deki can kayıplarının göz önüne alındığında İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağı ifade ediliyor. RTE, Gazze’de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesi, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesi ve esirlerin yaşadığı durum hakkında endişelerini dile getiriyor.

