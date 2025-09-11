Dünya

İrlanda Eurovision’dan Çekilecek Eğer İSRAİL Katılırsa

İRLANDA’DAN İSRAİL’E TEPKİ

İsrail’e yönelik tepkiler dünya genelinde devam ediyor. İspanya’nın ardından şimdi İrlanda da benzer bir adım attı. İrlanda kamu yayıncısı RTE, temmuz ayında gerçekleşen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımıyla ilgili kaygılarını dile getirdiğini açıkladı.

YARIŞMAYA KATILMAMA KARARI

Açıklamada, EBU’nun başlattığı istişare sürecinden ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresinin uzatılmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. RTE, “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz.” dedi.

GAZZE’DEKİ DURUM VURGULANDI

Ayrıca, Gazze’deki can kayıplarına atıfta bulunarak İrlanda’nın yarışmaya katılmasının “vicdansızca” olacağı belirtildi. Açıklamada, “RTE, Gazze’de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır.” ifadeleri yer aldı.

