İrlanda Sanatçılara Temel Gelir Sağlayacak Yeni Proje Duyurdu

İrlanda, sanat ve kültür alanını desteklemek amacıyla geliştirdiği “Sanat için Temel Gelir” projesini kalıcı hale getirme kararı aldı. Pandemi sürecinde başlatılan başarılı pilot uygulamasının ardından alınan bu karar, yaratıcı sektör çalışanları için tarihi bir güvence sağlıyor. İrlanda Kültür Bakanı Patrick O’Donovan, projenin İrlanda’yı sanatçı destekleme konusundaki küresel liderliğine taşıdığına dikkat çekti. Pilot uygulama süresince yatırılan her euro’nun toplumsal ve sanatsal dönüşüm sağladığını belirten O’Donovan, “Bu proje, sanatçıların işlerine daha fazla bağlı kalmalarını ve yaşam kalitelerini artırmalarını mümkün kılan önemli bir aşamadır. Sanatçıların yeteneklerini sektörde sürdürebilmeleri için destek olacağız.” şeklinde konuştu.

2 BİN SANATÇI KURAYLA SEÇİLECEK

Bakanlık, projeye yoğun bir ilginin olmasını bekliyor ve tüm başvuru sahiplerine ödeme yapılmasının mümkün olmayacağını açıkladı. Bu nedenle fırsat eşitliğini sağlamak adına, 2.000 sanatçının kura yöntemi ile belirleneceği ifade edildi. Seçilen sanatçılar, üç yıl süresince haftalık 325 euro ödeme alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Proje başvuru rehberinin Nisan 2026’da yayımlanacağı, başvuruların ise Mayıs ayında alınacağı belirtildi. Adayların karşılaması gereken temel koşullar arasında İrlanda’da ikamet etme, profesyonel bir yaratıcı geçmişe sahip olma ve sanatsal faaliyetlerin büyük ölçüde İrlanda merkezli yürütülmesi yer alıyor. Bu yılki programda kurada çıkmayan sanatçılar için olanaklar tamamen kapanmış değil; Bakanlık, 2026’da seçilemeyenlerin 2029’daki bir sonraki programa başvurabileceğini duyurdu.