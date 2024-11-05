İş Adamı Cinayetinde Ortağın İtirafları Ortaya Çıktı

TÜRKİYE’DE CİNAYET: ŞÜPHELİ ORTAK GÖZALTINA ALINDI

Arnavutköy’de esrarengiz bir şekilde kaybolan iş adamı Recep Ataş’ın (44) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İş adamını öldüren olarak tespit edilen ortağı Sedat T. (23) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Sedat T., “Ona borcum vardı. Ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Olayı bu nedenle yaptım. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım” dedi. Polis, şüphelinin gösterdiği bölgede kadavra köpekleri ile yaptığı aramada önce cesedi, ardından cinayette kullanılan tabancayı buldu. Sedat T. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KAYIP İŞ ADAMI İÇİN YARDIM TALEBİ

Sultangazi Polis Merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Şerif Ataş (48), tekstil sektöründe faaliyet gösteren kardeşi Recep Ataş’a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadığını, son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alamadığı belirtti. Kayıp iş adamını bulmak için polis harekete geçti.

Polis, başlattığı soruşturmada Recep Ataş’ın ortak olduğu Sedat T.’nin bilgisine başvurdu. Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, sonrasında dışarı çıktıklarını ifade etti. Yolda Recep Ataş’ın bir işi olduğunu söyleyip araçtan indiğini belirten Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber alamadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

POLİS ÇELİŞKİLERİ ARAŞTIRDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sedat T.’nin ifadesindeki bazı çelişkileri fark etti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T. ve Recep Ataş’ın birlikte Balaban Köyü’ne gittiğini, ardından Sedat T.’nin yalnız başına Arnavutköy merkeze döndüğünü belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu delillerin üzerine Sedat T. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, ilk başta suçlamaları kabul etmemekle birlikte daha sonra işlediği cinayeti detaylarıyla anlattı. Sedat T., öldürdüğü Recep Ataş’ın kendisine borç verdiğini, ancak borcunu ödememesi nedeniyle aralarının açıldığını belirtti. “Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm” dedi.

PLANA GÖRE CİNAYET İŞLEDİ

Olay günü, Sedat T. plan doğrultusunda Recep Ataş’ı dolaşmaya ikna ettiğini açıkladı. Araçta tartışma esnasında onu tabancayla vurarak öldürdüğünü, ardından balaman köyü yakınlarındaki ormanlık alana cesedi attığını söyledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve silahı attığı yeri polislere gösterdi. Ancak şüpheli tam olarak yeri hatırlamayınca polis, kadavra köpeklerini devreye soktu. Kısa bir arama sonucunda, öncelikle Recep Ataş’ın cesedi, sonra da cinayette kullanılan tabanca bulundu. Şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.