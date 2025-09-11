“İş akışı aynı kalacak.”

TOPLANTI DETAYLARI

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yaptığı açıklamada, “TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.” dedi.

DEVAM EDEN İŞ AKIŞI

Ersoy, “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.” şeklinde bilgilendirme yaptı.