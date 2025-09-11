Gündem

“İş akışı aynı kalacak.”

is-akisi-ayni-kalacak

TOPLANTI DETAYLARI

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yaptığı açıklamada, “TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.” dedi.

DEVAM EDEN İŞ AKIŞI

Ersoy, “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.” şeklinde bilgilendirme yaptı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Grok’un X Hesabına Erişim Engellendi”

X'in Grok yapay zekasına Türkiye'den erişim engeli getirildi, ancak şirkete ait bu karar henüz devreye alınmadı.
Manşet

Mesut Yar, Habertürk’ün El Konulmasından Haberdar Oldu!

Türkiye, Küçükçekmece Başsavcılığı'nın Can Holding sahipleriyle birlikte 10 kişi için gözaltı kararı aldığı yeni bir operasyonla güne başladı. Ayrıca, TMSF holdingin şirketlerine el koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.