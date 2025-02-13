İş Bankası Hisse Analizi: Fiyat Hedefi Korundu

GARANTİ BBVA YATIRIM’DAN İŞ BANKASI ANALİZİ

Garanti BBVA Yatırım, bugün yayımladığı raporda, piyasa beklentilerinin üzerinde net kar açıklayan İş Bankası C hissesi için hedef fiyatını 19.5 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürüyor. Rapor kapsamında yapılan bilanço ve hisse analizinde dikkat çeken noktalar şöyle belirtildi: “İş Bankası 4Ç24’de beklentilerin üzerinde, 10.8 milyar TL net kar açıkladı. (Konsensüs tahmin: 7.4 milyar TL, +96% çeyrek, -46% yıllık). Böylece, banka 2024’te %37 azalma ile 45.5 milyar TL net kar rakamına ulaşmayı başardı. (2024 özkaynak karlılığı 15.8% vs. 2023: 33.3%). Beklentilerin altında kalan faaliyet giderleri ve vergi katkısı net karı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.”

FAİZ MARJI VE KOMİSYON GELİRLERİ

Net faiz marjı, çeyreklik 1.3 puan artan TL kredi makası etkisiyle çeyrek bazda 1.1 puan artarak %0.2’ye yükseldi. 2024’ün net faiz marjı (NFM) yıllık bazda 4.1 puan düşüşle -%0.6 olarak gerçekleşti. Komisyon gelirleri ise ödeme sistemleri ve sigorta komisyonları sayesinde çeyrek bazda %8’lik büyüme ile güçlü bir performans sergiledi. Maliyet büyümesi çeyrek bazda yatay seyrederken, 2024 yılı sonunda gider/gelir oranının %65.5’e, komisyonların faaliyet giderlerine oranının ise %82’ye çıkması bekleniyor.

TAKİP AKIŞLARI VE RİSK MALİYETİ

Takip akışları, bir önceki çeyreğe göre %22 azalışla 4.6 milyar TL’ye düşerken, NPL oranı %2.1 (yıllık yatay) seviyesinde kaldı. 2024’teki risk maliyeti ise 110 baz puan olarak gerçekleşti. (2023: 96 baz puan) 2025 beklentilerine göre İş Bankası, %35 civarında TL kredi büyümesi öngörüyor. Bunun yanı sıra, %2.0 risk maliyeti, %3.0 civarında NPL oranı ve %4.5 net faiz marjı artışı öngörülüyor. Komisyon gelir büyümesinin %50 civarında olması bekleniyor, gider artışının ise ortalama enflasyona paralel gelişeceği düşünülüyor.

OLUMLU PİYASA ETKİSİ BEKLENTİSİ

Sonuç olarak, özkaynak karlılığının %30 civarında olması öngörülüyor. Beklentilerden iyi gelen sonuçlar ve bütçe projeksiyonlarının iyimser olması nedeniyle olumlu piyasa etkisi bekleniyor. İş Bankası için “endeks üstü” tavsiyemizi ve 19.50 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.