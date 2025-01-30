İş İnsanını Dolandıranlara 15 Yıl Hapis İstemi

İSTANBUL’DA DOLANDIRILMA VAKASI

İstanbul’da iş insanı Mehmet E., sosyal medyada karşılaştığı ‘Petrol fonu’ reklamı nedeniyle dolandırıcılığa uğrayarak 5,5 milyon lira kaybetti. Mehmet E.’nin şikayetiyle başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, 11 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında olaya karışan 26 şüpheli için bir iddianame hazırlandı.

ŞÜPHELİLERİN YAPTIĞI HAREKETLER

İddianamede belirtildiğine göre, 2023 Aralık ayında Mehmet E., sosyal medyada gördüğü ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamındaki bağlantıya tıklamasıyla aranmaya başladı. Daha sonra, sisteme para yatırma vaadiyle karşılaştı. Parayı çekmek istediğinde ise yatırdığı her para için sahte bir sözleşme yapmak zorunda olduğu söylendi. Bunun üzerine, Mehmet E. yeni paralar yatırmaya devam etti. Hesabındaki paranın geri iadesini alamayınca dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşen Mehmet E., durumu yetkililere bildirdi.

PARA TRANSFERLERİ VE İNCELENEN HESAPLAR

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesaplarında çeşitli para transferlerinin yapıldığı, en son bu paraların kripto hesaplara yönlendirildiği tespit edildi. Şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira geldiği ve bu paranın şüpheli A.Ş.’ye aktarıldığı belirtildi. Şüpheli G.T. ise toplamda 760 bin lira almış ve bu parayı başka hesaplara bölerek transfer etmiştir. Ayrıca şüpheli B.E.’nin adına kayıtlı şirketlere toplamda 2 milyon 152 bin lira yatan para, farklı hesaplardaki dağılımından sonra kripto hesaplarına gönderilmiştir. Firari olan şüpheli U.Ş.’nin hesabına gelen 815 bin lira da farklı hesaplara aktarılmıştır.