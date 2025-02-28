İş Yeri Sahibinin Çatıdan Düşmesiyle Ağır Yaralanma

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesi’ndeki 25’inci Mobilya Sokak’ta yaşandı. Tadilat yapmak amacıyla kendi mobilya imalathanesinin çatısına çıkan Ali Elmasri, bitişikteki iş yerine geçiş yapmaya çalışırken dengesini kaybetti ve 5 metre yükseklikten düştü.

ALAENİN DURUMU VE MÜDAHALE

Elmasri ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Ali Elmasri, İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin olarak soruşturma süreci başlatıldı. Bu olay, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.