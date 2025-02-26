İş Yerine Kurşun Operasyonu: 7 Tutuklama

SUÇ VE SUÇLUYA GEÇİT VERİLMİYOR

İstanbul’da suç ve suçluya geçit verilmiyor. Pendik ilçesinde bulunan Çorba isimli restorana ait 3 iş yeri, farklı zaman dilimlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen kurşunlama olayı üzerine hemen bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın plakasız motosiklet ile gelen kasklı 2 şahıs tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

OPERASYONLU YAKALAMA

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak Kocaeli ilinde ve Esenyurt, Beyoğlu, Kartal ilçelerinde toplam 5 adrese Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu operasyon sonucunda, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bunun yanında yaşları küçük olan 3 şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şahıs, daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.