İSG Yeni Dönem Resmen Başladı

YOLCU DENeyimİNİ GELİŞTİREN YENİ SİSTEM

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, yolcu deneyimini artırmak amacıyla Biniş Kartı Doğrulama Sistemi’ni uygulamaya koydu. Şirket yetkilileri, yeni sistem sayesinde yolcuların biniş kartlarını ve kimlik belgelerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak güvenlik kontrol noktalarından daha hızlı geçebileceğini açıkladı. Yolcu Akışını İyileştirme Projesi çerçevesinde hayata geçirilen bu yenilik, özellikle check-in ve güvenlik süreçlerinde bekleme sürelerini azaltarak seyahat konforunu artırmayı amaçlıyor.

İÇ VE DIŞ HATLARDAKİ UYGULAMALAR

İç hat yolcuları, basılı ya da mobil biniş kartlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni tip ehliyetlerini dijital doğrulama cihazlarından kolayca okutabiliyor. İç Hat Giden Yolcu Kapısı’nda bulunan 10 adet cihaz, yolcuların hızlı ve pratik bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor. Dış hat yolcuları ise şimdilik sadece basılı ve mobil biniş kartlarını kullanabiliyor. Sistem, gelecekte pasaport ve yüz tanıma teknolojisi gibi dijital yeniliklerle entegre edilerek daha çeşitli belgelerle doğrulama yapabilme imkanı sunacak. Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet, ayrıca e-pasaport geçişi için 2 adet turnike yolcuların kullanımına sunulmuş durumda.