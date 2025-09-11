İşgal Genişliyor, Filistin’i Etkiliyor

İsrail’de Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerden elde edilen topraklar üzerinde yer alan yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşimindeki “E1 Projesi”nin ilerletilmesine ilişkin bir törende açıklamalarda bulundu.

E1 PROJESİ’NİN ONAYLAMASI FİLİSTİN DEVLETİ FİKRİNİ ORTADAN KALDIRACAK

Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” diyerek, Filistin’in kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtti. E1 planıyla Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut inşa edilmesi öngörülüyor ve bu şekilde yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine çıkararak iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Netanyahu, bu durumu “hem tarihi hem de demografik başarı” olarak nitelendirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçtiğimiz ay işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşim alanlarını genişletmeyi amaçlayan “E1 Projesi”ni onaylama planını duyurdu ve “Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak.” sözlerini kullandı. Smotrich, verdiği onayla Ma’ale Adumim yerleşiminde 3 bin 401 konut ve çevresinde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini açıkladı.

FİLİSTİN’DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK E1 PROJESİ

Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası sayılan ancak Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria kısmında bulunan Filistin mahallesi Azeriye’nin yakınlarında inşa edilen “Ma’ale Adumim” yerleşimi, Batı Kudüs’e giden yola bağlanmak amacıyla “E1 Projesi” çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında, 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilerek bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa edilmesi planlanıyor. “E1 Projesi”, Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısını kesmeyi ve izole etmeyi amaçlıyor.