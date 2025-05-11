İSKİ Açıklama Yaptı: Baraj Durumu Belli

SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDAKİ DÜŞÜŞ

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde yükselen tüketimin yanı sıra düşük yağış miktarları sebebiyle yeniden azalmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Nisan’da yüzde 80’in üstüne çıkan baraj doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 79,93 olarak ölçüldü. Şehirde dün toplam su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olurken, barajlarda mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküp ile kapasitenin hemen hemen yüzde 80’ine tekabül ediyor. Barajların toplam hacmi ise 868 milyon 683 bin metreküp.

DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul genelinde doluluk oranı en yüksek olan barajlar Elmalı (%92,37), Ömerli (%92,29) ve Kazandere (%92,25) olurken; Sazlıdere (%57,65), Istrancalar (%53,39) ve Alibeyköy (%59,97) barajlarında doluluk oranlarının düşük olması göze çarpıyor. Baraj doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Elmalı: %92,37

Ömerli: %92,29

Kazandere: %92,25

Pabuçdere: %91,63

Darlık: %82,15

Terkos: %79,97

Büyükçekmece: %70,52

Alibey: %59,97

Sazlıdere: %57,65

Istrancalar: %53,39

YAĞIŞ MİKTARI VE GEÇMİŞ VERİLER

2025 yılı içerisinde barajlara düşen toplam yağış miktarı ise metrekare başına 276,91 kilogram olarak hesaplandı. İSKİ’nin geçmiş yıllara ait verileri, İstanbul’un su rezervlerinin mevsimsel değişimlere ve iklim koşullarına son derece hassas olduğunu gösteriyor. 10 Mayıs tarihli doluluk oranları bazı yıllarda yüzde 90’lara yükselirken, özellikle 2023 yılında meydana gelen kuraklık sebebiyle bu oran yüzde 49,44’e kadar düşmüştü. Yıllara göre 10 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde gerçekleşti:

2015: %95,07

2016: %82,84

2017: %85,75

2018: %87,92

2019: %89,82

2020: %69,30

2021: %78,36

2022: %86,23

2023: %49,44

2024: %83,12

2025: %79,93