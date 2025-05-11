İSKİ, İstanbul Baraj Durumunu Açıkladı

İSTANBUL’DA SU DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son dönemlerde artan su tüketimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle tekrar azalmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 1 Nisan’da yüzde 80’in üzerine çıkan baraj doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 79,93 olarak belirlendi. Kentte dünkü toplam su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olurken, mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküple, kapasitenin yaklaşık yüzde 80’ine denk geliyor. Barajların toplam hacmi ise 868 milyon 683 bin metreküp.

SAZLIDERE BARAJI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul genelinde en yüksek doluluk oranına sahip barajlar Elmalı (%92,37), Ömerli (%92,29) ve Kazandere (%92,25) olarak sıralanırken, Sazlıdere (%57,65), Istrancalar (%53,39) ve Alibeyköy (%59,97) barajlarında doluluk oranlarının düşük olması dikkat çekiyor. Baraj doluluk oranları şu şekilde belirlenmiş:

Elmalı: %92,37

Ömerli: %92,29

Kazandere: %92,25

Pabuçdere: %91,63

Darlık: %82,15

Terkos: %79,97

Büyükçekmece: %70,52

Alibey: %59,97

Sazlıdere: %57,65

Istrancalar: %53,39

2025 yılı boyunca barajlara düşen toplam yağış miktarı ise metrekare başına 276,91 kilogram olarak hesaplandı.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE SU REZERVLERİ

İSKİ’nin önceki yıllara ait verileri, İstanbul’un su rezervlerinin mevsimsel değişikliklere ve iklim koşullarına oldukça duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. 10 Mayıs tarihli doluluk oranları bazı yıllarda yüzde 90’lara ulaşırken, özellikle 2023 yılında yaşanan kuraklık dolayısıyla oran sadece yüzde 49,44’e kadar düşmüştü. Yıllara göre 10 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

2015: %95,07

2016: %82,84

2017: %85,75

2018: %87,92

2019: %89,82

2020: %69,30

2021: %78,36

2022: %86,23

2023: %49,44

2024: %83,12

2025: %79,93