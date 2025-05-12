İŞKUR, 348 Milyon Lira Ödeme Yaptı

İŞKUR’UN YARI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DESTEĞİ REKOR DÜZEYDE

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çalışan annelerin iş ve aile yaşamını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla 2016 yılından bu yana uyguladığı yarım çalışma ödeneği programında önemli bir destek sağladı. Şu ana kadar 45 bin 641 anne, toplamda 348,2 milyon lira alarak hem çocuklarına zaman ayırdı hem de iş yaşamından kopmamış oldu. Bu destekten kimlerin faydalanabileceği ve başvuru süreciyle ilgili detaylar ise merak ediliyor.

Yarım Çalışma Ödeneği Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan kadınlar ve 3 yaşını doldurmayan çocukları evlat edinen kadın ya da erkek çalışanlar için oluşturulmuş bir devlet desteğidir. Bu desteğin amacı, ebeveynlerin çocuk bakımını sağlarken kariyerlerine devam edebilmelerini desteklemektir. Ödenekten yararlanmak için gereken şartlar şunlardır:

– Sigorta Primi: Doğum ya da evlat edinme öncesinde son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor.

– Yarım Zamanlı Çalışma: Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekiyor.

Bu destek, çalışanların iş ve yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı oluyor ve işverenlerin annelerin taleplerini reddetme hakkı bulunmuyor. Çalışma saatleri ve günleri işveren tarafından belirleniyor.

Destek Süresi ve Ödeme Bilgileri

Yarım çalışma ödeneği, doğum sayısına göre farklı sürelerle destek sağlıyor:

– Birinci doğum: 60 gün yarım çalışma, 30 gün ödenek.

– İkinci doğum: 120 gün yarım çalışma, 60 gün ödenek.

– Üçüncü ve daha fazla doğumlar: 180 gün yarım çalışma, 90 gün ödenek.

– Çoğul doğumlar: Süreye 30 gün ekleniyor.

– Engelli çocuk doğumu: 360 gün yarım çalışma, 180 gün ödenek.

Bu süre boyunca, çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Primler, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödeniyor, böylece çalışanların sosyal güvenliği korunuyor.

Başvuru Süreci: Harekete Geçmek İçin 30 Gün Var!

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin analık izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular şu yollarla yapılabiliyor:

– Şahsen: En yakın İŞKUR müdürlüğüne gidilerek.

– Online: e-Devlet üzerinden veya İŞKUR e-Şube platformu aracılığıyla.

Başvuru süreci hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor. İŞKUR, çalışan annelerin bu destekten en etkili şekilde yararlanmalarını sağlamak için dijital altyapısını güçlendirmiş durumda.

İşveren Reddedemez, Anneler Güvence Altında

Yarım çalışma ödeneği, çalışan annelere yasal bir hak sunuyor. İşveren, bu talebi reddetme hakkına sahip değil. Ancak yarım çalışma süresince çalışma saatleri ve gün aralıkları işveren tarafından belirleniyor. Bu düzenleme, annelerin haklarını korurken iş yerlerinde esnek bir çalışma düzeni oluşturuyor.