İŞKUR, Çalışan Anneleri Destekliyor

KADINLAR İÇİN YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kadınların doğum yapmaları nedeniyle iş hayatından uzaklaşmamaları için sunulan desteklerden biri yarım çalışma ödeneği. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR), çalışan annelerin iş hayatına devam etmeleri ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütebilmeleri amacıyla sağladığı yarım çalışma ödeneğinden şimdiye kadar 45 bin 641 kişi faydalandı ve toplamda 348,2 milyon lira destek verildi. İŞKUR’un verilerine göre, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlamak için destekler sunmaya devam ediliyor.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, 2016 yılında çalışarak çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik yarım çalışma ödeneğini hayata geçirdi. Bu kapsamda, doğum yapan kadınlar veya evlat edinenlere yarım gün çalışma imkanı sunarak, ortaya çıkan gelir kaybını kısmen gidermeye çalışıyor.

Bu ödemeden yararlanabilmek için, doğum yapan kadınların yanında 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen erkekler de faydalanabiliyor. Ödenekten yararlanmak için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, ayrıca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışıyor olunması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRESİ

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvuru yapılması gerekiyor. İşveren, işçinin yarım çalışma talebini engelleyemiyor; işveren, yarım çalışma gün ve saat aralıklarını belirleyerek işçiyi bu kapsamda çalıştırabiliyor.

YARIM ÇALIŞMA SÜRESİ VE HAKLAR

Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanıyor. Çoğul doğumlarda bu süreye 30 gün eklenirken, çocuğun engelli doğması durumunda süre 360 güne yükseliyor. Yarım çalışma ödeneği, bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor ve yararlanma şartlarını taşıyanların sigorta primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.