İŞKUR Gençlik Programına Kimler Başvurabilir?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

Son dönemde üniversite öğrencilerinin dikkatini çeken İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Özellikle “İŞKUR Program Numarası ve Gençlik Program Numarası nedir?” sorusu en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu konu ile ilgili ayrıntılar şu şekilde sıralanıyor: İŞKUR Gençlik numarası, başvurulacak pozisyonu tanımlıyor. Her kontenjanın yanında bir program numarası bulunuyor. Ancak başvuru sırasında bu program numarasına doğrudan ihtiyaç duyulmuyor, iş arama işlemi için il ve üniversite seçmek yeterli oluyor. Kontenjanlar sisteme tanımlandığında, tüm açık iş pozisyonları il ve üniversite seçimiyle öğrencilerin önüne çıkıyor.

PROGRAMIN AMAÇLARI VE FAYDALARI

İŞKUR’un üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı bu programın temeli, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak ve part-time işlerde çalışarak maddi kazanç elde etmelerine yardımcı olmaktır. Bu program aracılığıyla öğrenciler, iş deneyimi kazanırken aynı zamanda maddi destek de alıyorlar. Programa kimlerin başvurabileceği konusunda ise, başvurular İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden veya İŞKUR şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden bazı bilgilerin ve belgelerin talep edilebileceği belirtiliyor.

BAŞVURU YOLU VE KOŞULLARI

İŞKUR’un bu programı, üniversite öğrencilerine hem maddi destek sağlıyor hem de iş deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. Öğrenciler için büyük bir fırsat oluşturan program, aynı zamanda iş bulma noktasında yeni yollar açıyor. Gençlerin iş hayatında kendilerini geliştirmeleri ve deneyim kazanmaları için önemli bir zemin hazırlıyor.