İŞKUR Personel Alım İlanları Güncel!

İŞKUR İLE İŞ ARAYANLARA DESTEK

İş arayanlar için İŞKUR umut olmaya devam ediyor. “İŞKUR aktif ilanlarda hangi meslek grupları bulunuyor? Personel alımları için başvuru şartları neler? İŞKUR aktif ilanlarına nasıl ulaşabilirim?” gibi sorularınız varsa, bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizin devamında mevcut.

İŞKUR’A KAYIT VE İLANLARA ULAŞIM

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aktif iş ilanlarında yer alan bazı meslek grupları ve kontenjan bilgisi bulunuyor. Diğer ilanlara ulaşmak isteyen adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle İŞKUR’a kaydolması gerekmektedir. İŞKUR’a kaydolmak isteyenler, T.C. kimlik numarasını gösteren bir belge ile Kurum birimlerine şahsen başvurabileceği gibi ‘www.iskur.gov.tr’ üzerinden online “üye ol” bağlantısına tıklayarak da kaydolabilir. Başvuru sırasında girilen kimlik bilgileri kimlik paylaşım sisteminde doğrulanıyor. Ayrıca, cep telefonu ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri ile belirlenen şifre girilerek kullanıcı kaydı tamamlanıyor. Burada kaydınızı yaparken tercih ettiğiniz e-posta adresi veya cep telefonu numarasının doğruluğunu kontrol etmeniz önem arz ediyor.

İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, girişi yaptıktan sonra “bana uygun işler” bağlantısına tıklayarak ulaştıkları ekrandan, özgeçmişlerinde girmiş oldukları bilgilere göre uygun açık işleri listeleyebiliyor. “Ara” sekmesine tıkladıklarında, sistemde kendilerine uygun işler sorgulanıyor. Bulundukları il ve mesleklerini yazarak aramayı filtreleyebiliyorlar. Karşılarına çıkan bilgiler kontrol edildikten sonra başvuruda bulunabilirler. Başvurularının durumunu takip etmek için ise “başvurularım” sekmesine tıklamaları yeterli oluyor.