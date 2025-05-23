İslam Memiş, 2025’te Altın Fırsatı!

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARILAR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 Kurban Bayramı öncesinde önemli tahminlerde bulundu. Memiş, gram altının 4500 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini söyleyerek, 6 Haziran’a kadar alım yapmayanların bu fırsatı kaçırabileceğine dikkat çekti. Dolar/TL ve gümüş piyasaları hakkında da önemli öngörüler sunan uzman, yatırımcılara sabırlı olmalarını ve nakit hazırlıklarını önceden yapmalarını önerdi.

GRAM ALTINDA FIRSATLAR

İslam Memiş, gram altındaki düşüşleri “üçüncü dalış” olarak tanımlayarak, bu dönemi son alım fırsatı olarak değerlendirdi. Gram altının 4000 TL seviyesinin altına inebileceğini belirten Memiş, bu fiyat seviyelerinin yatırımcılar için çekici olduğunu söyledi. “6 Haziran’a kadar alım yapmayanlar, 4500 TL’lik hedefe ulaşmadan fırsatı kaçırabilir” uyarısını yineleyen Memiş, yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Şu anda ons altının 3245 dolar seviyesinde olduğunu belirten uzman, 3100 dolar altına düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini de ekledi. Yılın ikinci yarısında ons altının 3500 dolara ulaşmasını öngördü. Öte yandan gram altın serbest piyasalarda 4124 TL’den işlem görürken, 4100 TL altına düşüşlerin kısa vadede alım fırsatları yaratabileceğini belirtti.

DÖVİZ PİYASASI BEKLENTİLERİ

Döviz piyasasında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar/TL kurunun şu anda 38,87 TL seviyesinde olduğunu ve Kurban Bayramı öncesi Türk Lirası’na olan talebin artışıyla yatay bir seyir izlediğini aktardı. Ancak yılın ikinci yarısında dolar/TL’nin 40-45 TL bandına ulaşabileceğini öngördü. X platformunda @tgrthabertv, Memiş’in bu tahminlerini paylaşarak, “Dolar/TL için ikinci yarıda yükseliş bekleniyor” şeklinde yorumda bulundu.