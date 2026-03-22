İslam Memiş Altın İçin Kritik Uyarılarda Bulundu

KÜRESEL PİYASALARDA ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞ YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETTİ

Altın fiyatlarındaki belirgin düşüş, yatırımcıların endişelerini artırdı. Ancak finansa dair uzman İslam Memiş, bu durumu kalıcı görmediğini belirterek “önümüzdeki hafta” ifadesiyle kritik işaretler verdi. Memiş, bu aşağı yönlü hareketin yatırımcılar için “kaçırılmaması gereken fırsat” niteliği taşıdığını ifade etti.

DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ NELER?

Memiş, ons altındaki gerilemenin ardında tesadüfi bir durum olmadığını vurguladı ve iki önemli faktörün etkili olduğunu söyledi. Bu faktörler arasında petrol fiyatlarının artışı ve dolar endeksinin güçlenmesi yer alıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı yaklaşık 4.700 dolar seviyesinde tamamlarken, Memiş bu düşüşü “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendirerek, mevcut seviyelerin kalıcı olmayacağını dile getirdi. Bazı yatırımcıların ekranlara bakarak paniğe kapıldığını da belirten Memiş, bu tür geri çekilmelerin piyasada sıkça görüldüğünü ifade etti.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarında yön değişikliğinin yakın olduğunu duyuran Memiş, özellikle önümüzdeki hafta için yükseliş beklentisinin arttığını vurguladı. Petrol fiyatlarında bir geri çekilmenin, altın fiyatlarını yeniden yukarı iteceğini belirten Memiş, ons altının 4.950 – 4.970 dolar aralığını yeniden test edebileceğinin altını çizdi. Şu an için destek seviyelerinin 4.680 ve 4.630 dolar olduğunu belirten analist, mevcut düşüşlerin geçici olduğuna dikkat çekti.

GRAM ALTINDA ALIM FIRSATINA DİKKAT

Yurt içindeki gram altın fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, 7.000 TL seviyelerinin yatırımcılar açısından önemli bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Serbest piyasada gram altın fiyatları 7.020 TL civarında işlem görürken, fiziki piyasa ile ekran fiyatları arasında bir farkın oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Memiş, “Bu fiyatlardan alım yapmak önemli bir karar” diyerek, özellikle döviz bulunduran yatırımcılar ve düğün hazırlığındaki vatandaşlar için bu seviyelerin avantaj sunduğunu belirtti.

UZUN VADELİ BEKLENTİLERİ

Uzun vadeli tahminler konusunda ise daha net ifadeler kullanan Memiş, küresel enflasyon ve stagflasyon riski ile beraber altının yeniden yukarı doğru hareket edeceğini öngördü. “Mayıs ve Haziran aylarında bu fiyatlar aranacak” diyen analist, yatırımcıların kısa vadeli panik yapmak yerine uzun vadeli düşüncelerini teşvik etti.