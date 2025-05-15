İslam Memiş ‘Artık Alabilirsiniz’ Dedi

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarındaki gerileme süreci devam ediyor. Borcu bulunan ve düğün hazırlığında olanlar için bu durum sevindirici bir gelişme. Ancak, altına yatırım yapanlar için endişeler artıyor. Uzmanlar, bu geri çekilmenin normal bir durum olduğunu belirtiyor. ABD ile Çin arasındaki anlaşmaların fiyatlar üzerindeki etkisi belirgin hale geldi. Gram altın, 3 bin 927 liraya kadar düşerek son beş haftanın en düşük seviyesini gördü. Önceki işlem gününde yüzde 2 değer kaybeden altın, günü yüzde 2,3 azalışla 3 bin 960 liradan kapattı. Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı şu anda 3 bin 927 lira seviyesinde. Çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını ise 26 bin 60 liradan işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı, son kapanışa göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ve Çin’in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün süreyle erteleme kararı, küresel ekonomi üzerinde belirli bir rahatlama sağlasa da, dünya genelindeki azalan jeopolitik ve siyasi riskler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ DÜŞEN FİYATLAR ÜZERİNE YORUM YAPIYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerinde piyasadaki dalgalanmaların ve mevcut fiyat düşüşlerinin uzun vadeli etkilerinin ne olabileceğine dair öngörülerde bulunacak.